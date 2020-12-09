Мост через реку Мазиху отремонтировали в Солнечногорске
Это проезд к Ленинградскому шоссе и самому Солнечногорску более чем для трех тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Здесь также обновили асфальт и лестничные сходы, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Для удобства жителей на время работ на мосту было организовано реверсивное движение. В настоящее время оно восстановлено
Мост построили в 1968 году. Его протяженность — 24 метра. Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С начала года на региональных дорогах привели в порядок еще 15 таких сооружений. А до конца 2020-го планируют завершить работы на путепроводе по улице Комсомольской в Подольском округе.
Ранее в подмосковном Дмитрове отремонтировали два моста, обеспечивающих проезд к федеральной трассе А108.