Мост через реку Мазиху отремонтировали в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске отремонтировали мост через реку Мазиху. Здесь заменили опоры, оборудовали систему водоотвода, установили барьерные ограждения. Мост расположен вблизи деревни Редино, на трассе М10 «Россия» — Сенеж.

Это проезд к Ленинградскому шоссе и самому Солнечногорску более чем для трех тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Здесь также обновили асфальт и лестничные сходы, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для удобства жителей на время работ на мосту было организовано реверсивное движение. В настоящее время оно восстановлено Алексей Гержик.

Мост построили в 1968 году. Его протяженность — 24 метра. Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С начала года на региональных дорогах привели в порядок еще 15 таких сооружений. А до конца 2020-го планируют завершить работы на путепроводе по улице Комсомольской в Подольском округе.

Ранее в подмосковном Дмитрове отремонтировали два моста, обеспечивающих проезд к федеральной трассе А108.