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    09 декабря 2020, 13:22

    Мост через реку Мазиху отремонтировали в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В подмосковном Солнечногорске отремонтировали мост через реку Мазиху. Здесь заменили опоры, оборудовали систему водоотвода, установили барьерные ограждения. Мост расположен вблизи деревни Редино, на трассе М10 «Россия» — Сенеж.
    Мост через реку Мазиху отремонтировали в Солнечногорске

    Это проезд к Ленинградскому шоссе и самому Солнечногорску более чем для трех тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Здесь также обновили асфальт и лестничные сходы, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

    Для удобства жителей на время работ на мосту было организовано реверсивное движение. В настоящее время оно восстановлено

    Алексей Гержик.

    Мост построили в 1968 году. Его протяженность — 24 метра. Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    С начала года на региональных дорогах привели в порядок еще 15 таких сооружений. А до конца 2020-го планируют завершить работы на путепроводе по улице Комсомольской в Подольском округе.

    Ранее в подмосковном Дмитрове отремонтировали два моста, обеспечивающих проезд к федеральной трассе А108.