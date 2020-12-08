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    08 декабря 2020, 13:10

    Мосты для проезда к трассе А108 отремонтировали в Дмитрове

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В подмосковном Дмитрове отремонтировали два моста, обеспечивающих проезд к федеральной трассе А108. По конструкциям, находящимся на дороге МБК — Синьково — Насадкино — канал имени Москвы, проезжают свыше двух тысяч машин в день.
    Мосты для проезда к трассе А108 отремонтировали в Дмитрове | Изображение 1

    Мосты позволяют жителям близлежащих населенных пунктов добраться в поселок Новосиньково. Там располагаются важные социальные объекты: больница, образовательные учреждения, церковь и физкультурно-оздоровительный комплекс.

    На мостовых переходах укрепили все опоры, привели в порядок пролетные строения, асфальт и обеспечили защиту от воды. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

    На период проведения работ на мосту через канал МЯ-12 было организовано реверсивное движение, а мост через реку Ст. Яхрома был полностью разобран. Движение осуществляли по временной объездной дороге

    Алексей Гержик.
    Мосты для проезда к трассе А108 отремонтировали в Дмитрове | Изображение 2

    Он отметил, что сегодня проезд возобновили в прежнем режиме. Для удобства пешеходов установили барьерные ограждения.

    Работы выполнили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А до конца этого года в Подмосковье отремонтируют 16 искусственных сооружений на трассах.

    Ранее капитально отремонтировали и мост через реку Нару под Наро-Фоминском. Это место связало две части деревни Таширово. Там расширили дорогу, обновили асфальт, перила, ограждения. А в подмосковном Волоколамске отремонтировали мост через реку Колпяну.