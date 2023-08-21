Подмосковье 21 августа 2023, 15:55 Мост через Яхрому в Дмитрове отремонтируют к концу сентября Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Ремонтные работы продолжаются на мосту через реку Яхрома в Дмитровском округе. Объект готов уже на 50%. Его откроют к концу сентября, а пока там организовано реверсивное движение транспорта.

Ремонт моста через Яхрому начался в 2022 году. Однако в ходе работ выяснилось, что необходим другой тип установки свай под мостом. Специалисты разработали новый проект, провели экспертизу и приступили к его реализации.

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Рабочие заменят асфальт и расширят проезжую часть и тротуары до одного метра. Также обновят ограждения, деформационные швы, установят новые водоотводные устройства. Сейчас демонтажные работы ведутся на левой стороне моста, а движение по правой полосе организовано реверсивным способом.

«Работы по реконструкции моста проводятся при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Их главной целью является обеспечение более надежного трафика — без срывов и образования заторов на этой автодороге. Для этого расширено дорожное полотно и мост надежно укреплен, а для безопасности пешеходов будут сооружены широкие тротуары с хорошими защитными ограждениями и подходами к мосту», — рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вблизи МЦД построят четыре путепровода. Работы проведут при поддержке президента.

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