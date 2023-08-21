Важное 21 августа 2023, 14:22 Губернатор Воробьев: 4 путепровода построят вблизи МЦД при поддержке президента kremlin.ru

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Четыре важных путепровода строят вблизи линий МЦД в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил Владимира Путина за поддержку значимых для региона проектов. Один из них — третий центральный диаметр, который вывел железнодорожное сообщение на новый уровень.

«Хотел поблагодарить вас, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Тема транспорта и развития для Подмосковья — просто ключевая», — сказал губернатор на встрече с Путиным.

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Он подчеркнул, что решение президента по развитию Московского транспортного узла позволяет получать новые скорости движения и выводить комфорт на еще более высокий уровень.

«Если бы не ваше решение по развитию транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3 и МЦД-4, который мы будем открывать, — пять минут. Это значит, шлагбаум всегда закрыт», — уточнил Андрей Воробьев.

Свыше половины станций МЦД-3 находится в Подмосковье. На маршрутах курсируют современные электропоезда «Иволга 3.0» с зарядками для электросамокатов.

Для комфорта пассажиров все станции благоустроили и привели к высоким стандартам. Вместе с тем развиваются расположенные вблизи дороги и путепроводы.

Вы поддержали, и мы начали строительство, очень заметное строительство путепроводов. И сейчас мы строим с вашей поддержкой еще четыре путепровода как раз на этих направлениях. Андрей Воробьев

МЦД-3 протянулся от Зеленограда до Раменского. По всей длине маршрута 21 станция относится к Подмосковью.

«Нагрузка на дорожную сеть в Московской области — очень большая», — подчеркнул Владимир Путин.

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