Подмосковье 13 января 2024, 14:48 «Мособлпожспас» выявил опасные стихийные горки «Мособлпожспас»: опасные снежные горки нашли во время рейдов в Подмосковье Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Озеры, Серебряные Пруды, Кашира и Зарайск. Выяснилось, что некоторые стихийные горки не отвечают требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Замначальника теруправления Эдуард Морозов рассказал, что с жителями провели профилактические беседы, чтобы предотвратить травмы при катании. Их предупредили о смертельной опасности снежных насыпей и склонов, которые находятся возле водоемов и магистралей. Кататься можно с прямого, ровного съезда без трамплинов и ям.

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«На пути любителя зимних развлечений не должны встречаться препятствия — корни деревьев, валуны, прутья арматуры, мачты освещения или заборы», — отметили в противопожарно-спасательной службе.

Детям и взрослым рекомендовали выбирать оборудованные места для отдыха в зимнее время, чтобы исключить риск трагедии.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» призвали не выходить на лед водоемов. Он стал хрупким из-за слабоотрицательной температуры и мокрого снега.