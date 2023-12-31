Подмосковье 31 декабря 2023, 04:00 Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Жителям Московской области порекомендовали не выходить на лед водоемов. Из-за слабоотрицательной температуры, влаги от дождя и мокрого снега тонкий покрытие рек и прудов стало хрупким, сообщили в «Мособлпожспасе».

«Зимняя рыбалка в такую погоду может закончиться, в лучшем случае, холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до 10 минут. Это зависит от уровня физического состояния рыбака, теплозащитных свойств одежды на нем и его индивидуальных способностей переносить низкую температуру», — рассказал первый замначальника учреждения Анатолий Плевако.

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При этом оказавшись под водой человек может погибнуть еще до переохлаждения. Например, может наступить холодовый шок, когда происходит рефлекторная задержка дыхания, из-за чего пострадавший теряется в пространстве и может захлебнуться и уйти под воду.

Плевако добавил, что для рыбалки следует дождаться сильных морозов, чтобы лед окреп.

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