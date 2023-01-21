Подмосковье 21 января 2023, 21:08 «Мособлпожспас» напомнил жителям Подмосковья о важности правильного выбора спусков для катания

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды, в ходе которых выявили опасные и несанкционированные горки для катания. В пресс-службе ведомства напомнили, что при катании с таких горок можно получить серьезные травмы.

Профилактические рейды провели во всех округах региона.

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«Невозможно представить зиму без катания со снежных горок на санках или ледянках. Однако подходить к выбору места катания следует внимательно, особенно если кататься будут не только взрослые, но и дети. Горка должна быть вдали от водоемов и от дороги, на спуске не должно находиться препятствий в виде растущих кустов, деревьев, торчащих пней или корней, рядом не должно быть линий электропередач, столбов или заборов. Кроме этого, трасса должна быть ровной и пологой, без пригорков и ям. Любой ухаб может спровоцировать изменение траектории движения катающегося, которое в свою очередь может стать причиной травмирования», — сказал первый заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

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Также спасатели порекомендовали отдыхающим не игнорировать таблички, запрещающие катание, установленные у склонов и отдавать предпочтение специально оборудованным спускам.

Ранее сообщалось, что спасатели «Мособлпожспаса» Подмосковья провели профилактические рейды на 53 водных объектах.

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