Подмосковье 21 января 2023, 16:58 Спасатели «Мособлпожспаса» Подмосковья провели профилактические рейды на 53 водных объектах

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды на акватории 53 водных объектов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Спасатели измерили толщину льда на водоемах и напомнили рыбакам о мерах безопасности при нахождении на поверхности водоемов.

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«Результаты мониторинга показали, что толщина ледяного покрова подмосковных рек и озер находится в пределах от 0 до 50 сантиметров. Состояние льда большинства водоемов не внушает доверия и характеризуется как ненадежное, несмотря на условно безопасную толщину, которой принято считать более семи сантиметров. Однако следует понимать, что на прочность льда влияет не только его толщина, но и структура, которая в настоящий момент является рыхлой и снижает плотность ледового покрова», — рассказал первый замначальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Он добавил, что спасатели порекомендовали жителям Подмосковья избегать посещения 14 водоемов региона из-за ненадежности льда.

К опасным местам спасатели отнесли участки Москвы-реки в Можайске и в Бронницах, реки Клязьмы в Богородском округе и в Орехово-Зуеве, Яузы в Мытищах, Ольховки в Раменском, Вохонки в Павловском Посаде и Волги в Дубне. Также хрупкий лед присутствует на реке Пехорке в Балашихе, Наре в Наро-Фоминске, Оки в Ступине и Нахабинке в Красногорске.

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