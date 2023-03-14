Подмосковье 14 марта 2023, 18:23 «Мособлгаз» заменит устаревшие трубы в трех округах Подмосковья в 2023 году

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Сотрудники «Мособлгаза» отремонтируют места повреждения изоляции, проведут перекладку поврежденных сетей газораспределения, а также построят газопроводы-связки в трех городских округах Подмосковья в текущем году. Работы проведут в Раменском, Одинцове и Ступине.

Всего реконструкция затронет более девяти километров сетей. Таким образом, стабильным газоснабжением домовладения будет обеспечено свыше пяти тысяч жителей Московской области.

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Во время ремонтных работ устаревшие трубы заменят на новые. Метод замены определят проектным решением, исходя из внешних условий. Отмечается, что чаще всего специалисты прибегают к бестраншейному методу реконструкции. Он позволяет прокладывать газопроводы без повреждения дорожных покрытий.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом. Монтажная бригада «Мособлгаза» проделала все необходимые работы.

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