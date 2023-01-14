Подмосковье 14 января 2023, 20:48 Семье участника СВО из Павловского Посада провели газ благодаря губернатору Воробьеву Губернатор Подмосковья Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом

Читать 360tv в

Губернатор Андрей Воробьев помог семье участника спецоперации из Павловского Посада провести газ в дом. Монтажная бригада «Мособлгаза» сегодня проделала необходимые работы.

Глава региона пообщался с охранником техникума Алексеем Румянцевым накануне во время рабочей поездки в городской округ. Мужчина рассказал, что его сын сейчас исполняет долг в зоне СВО. В ответ на вопрос Андрея Воробьева, нужна ли семье поддержка, Румянцев признался, что дом не газифицирован. При этом трубу к границам участка уже подвели.

Реклама

Уже на следующий день проблему решили.

Реклама

«Мы установили наружный газопровод, узел учета газа, ввели газ в дом и подключили плиту. Также начали работы по системе отопления, в течение недели их завершим и окончательно придет тепло», — сообщил мастер ВДГО Павлово-Посадской РЭС Олег Хайруллин.

«Мособлгаз» подарил семье котел собственного производства «Могучий». А от губернатора Андрей Румянцев новую стиральную машину и торт.

Румянцев поделился, что не ожидал столь быстрого решения проблемы с газом.

«Года четыре назад у меня сгорел дом. Мы построили новый, еще лучше. У нас были сбережения, и жена оплатила подключение газа — нам сказали, что в течение четырех месяцев его проведут в дом. Но благодаря губернатору все оказалось гораздо быстрее», — констатировал мужчина.

Он поблагодарил Андрея Воробьева за проявленное внимание и выразил признательность руководству «Мособлгаза».

Теперь главное для семьи Румянцевых — дождаться сына с победой. Он получил повестку в конце сентября, заявил, что не собирается уклоняться от частичной мобилизации и отправился в зону СВО. Андрей Румянцев назвал это решение «мужским» и признался, что гордится сыном.