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    28 декабря 2021, 23:05

    «Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний»

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Сотрудники «Мособлгаза» поддержали всероссийскую новогоднюю акцию «Елка желаний». Они поздравили с Новым годом более 250 воспитанников социально-реабилитационных центров Подмосковья.

    «Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний»

    Дети просили у Деда Мороза игрушки, спортивный инвентарь, одежду. Сотрудники компании выбирали рандомное письмо и исполняли желания.

    «Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний» | Изображение 1

    «Хочу поблагодарить коллег, принявших участие в этой доброй акции. Вместе мы смогли создать атмосферу праздника для тех, кто так нуждается в этом. Отмечу, что участие в акции среди сотрудников было добровольным, все письма от детей были разобраны в течение одного дня», — рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    «Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний» | Изображение 2

    Подарки получили дети из солнечногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Незабудка», детского реабилитационного центра при церкви Пресвятой Троицы в Коломне и других учреждений.

    «Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний» | Изображение 3

    Ранее стало известно, что в Луховицах поздравили с Новым годом особенных детей.