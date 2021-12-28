«Мособлгаз» принял участие во всероссийской «Елке желаний»

Сотрудники «Мособлгаза» поддержали всероссийскую новогоднюю акцию «Елка желаний». Они поздравили с Новым годом более 250 воспитанников социально-реабилитационных центров Подмосковья.

Дети просили у Деда Мороза игрушки, спортивный инвентарь, одежду. Сотрудники компании выбирали рандомное письмо и исполняли желания.

«Хочу поблагодарить коллег, принявших участие в этой доброй акции. Вместе мы смогли создать атмосферу праздника для тех, кто так нуждается в этом. Отмечу, что участие в акции среди сотрудников было добровольным, все письма от детей были разобраны в течение одного дня», — рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Подарки получили дети из солнечногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Незабудка», детского реабилитационного центра при церкви Пресвятой Троицы в Коломне и других учреждений.

Ранее стало известно, что в Луховицах поздравили с Новым годом особенных детей.