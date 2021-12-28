Особенных детей поздравили с Новым годом в Луховицах

В Луховицах исполнили все мечты особенных детей. В качестве добрых волшебников выступили сотрудники администрации и предприниматели. Они прочитали новогодние письма ребят и исполнили их самые заветные желания. Просьбы были самые разные — санки, игрушки, конструктор «Лего», билеты в театр.

«Ребята с особенностями развития попросили у Дедушки Мороза исполнить самые сокровенные желания. Желания абсолютно разные — фотосессия с Дедом Морозом, гитара, планшет», — рассказал исполняющий обязанности главы г. о. Луховицы Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Собравшимся показали сказку «Марья-искусница». В постановке задействовано более 20 артистов, на репетиции ушло 4 месяца. К премьере сотрудники центра вместе с ребятами шили костюмы и сами мастерили декорации.

Источник фото: телеканал «360»

Мечта 10-летнего Андрея Фоменко осуществилась сразу после спектакля — он попросил о фотосессии с Дедом Морозом, а Никита Полозенко получил большую алмазную мозаику.

«Очень рад, потому что она ко мне пришла. Таких размеров! Мне мама всегда покупала вот такую маленькую. Я о ней мечтал», — поделился житель Луховиц Никита Полозенко.

Источник фото: телеканал «360»

Все желания детей были исполнены. Руководству округа даже удалось договориться об экскурсии на авиационный завод «МиГ».