«Мособлгаз» подключил в Подмосковье 7000-й дом в рамках «Социальной газификации»

В Московской области к газораспределительным сетям подключили семитысячный дом. Работы велись в рамках президентского проекта «Социальная газификация».

Голубое топливо 21 октября подвели к дому семьи Назаровых из деревни Матюшино Пушкинского городского округа.

«Мы очень рады, что есть такая возможность. Мы с сыном первые в нашей деревне заключили комплексный договор, и нам протянули газ», — рассказала Татьяна Назарова.

Женщина добавила, что специалисты выполнили все работы быстро — примерно за полтора месяца. Раньше семье приходилось носить в валенках дрова. С газом дело совсем другое.

В Пушкинском городском округе в программу «Социальная газификация» включили 62 населенных пункта. В 11 из них уже завершили строительные работы. В муниципалитете подключили к газу уже 167 домовладений.

«С каждым новым пуском газа жизнь в Подмосковье становится комфортнее. Мы получаем большое количество положительных отзывов от реализации программы», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Строительство, заметил он, идет с опережением графика. Региональные власти уверены в успешном завершении этого масштабного проекта. На днях в Подмосковье подключили к газу шеститысячный дом.