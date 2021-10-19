Мособлгаз подключил в Подмосковье 6000-й дом в рамках «Социальной газификации»

В Московской области по президентскому проекту «Социальной газификации» подключили шеститысячный дом. Голубое топливо подвели в дом в деревне Василево Егорьевского городского округа.

Газ получила семья Арефьевых, сообщили в пресс-службе Мособлгаза. В этом доме жили несколько поколений семьи.

«Деревня Василево — это моя малая родина, а этот дом — мой отчий дом. Я здесь родилась, здесь родился мой папа, жили бабушка и дедушка, дому уже порядка 100 лет», — рассказала Лариса Арефьева.

Она добавила, что по центру раньше стояла русская печь. Ее демонтировали — появилось много места.

«А еще обычно на зиму разъезжались по городским квартирам, топить тяжело. А теперь будем зимовать!» — отметила местная жительница.

В рамках программы «Социальной газификации» уже построили 300 километров новых газопроводов. Полностью догазифицированы 388 населенных пунктов.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов заметил, что компания взяла высокий темп.

«Сегодня газ пришел в 6-тысячный дом, а к концу недели придет в 7-тысячный! Сейчас Моосблгаз выполняет более тысячи подключений в неделю», — подчеркнул он.

Баранов уточнил, что самые активные стройки в настоящий момент идут в Чеховском, Раменском, Клинском, Одинцовском, Богородском и Дмитровском городских округах.