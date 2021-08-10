Компромисс найдется. Жителям Подмосковья объяснили тонкости соцгазификации

Жители Московской области смогут воспользоваться программой социальной газификации и бесплатно провести газопровод до участка, даже если дом будет достроен только после 2022 года. О том, с какими еще жизненными ситуациями сталкиваются в ходе соцгазификации, рассказал глава АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В Московской области газопровод решили доводить до земельных участков бесплатно и без каких-либо заявок. Работать будут строго по графику, с которым можно ознакомиться на сайтах «Мособлгаза» и Министерства энергетики Подмосковья. Каждый житель может найти в этом графике свой населенный пункт.

Баранов отметил, что во время работы возникают разные ситуации.

«Есть 100-процентное попадание: мы идем по улице, подводим бесплатно к границам дома газопровод, житель заключает с нами комплексный договор, и мы, соответственно, выполняем работы, пускаем газ в оборудование», — сказал он.

Но есть жители, которые по разным причинам пока не готовы заключить договор, но при этом они вошли в проект социальной газификации. Им будут бесплатно доводить газ до участка. А когда люди будут готовы, то с ними заключат договор и завершат работу в границах земельного участка.

Есть и люди, которые могут претендовать на соцгазификацию, но им она не нужна. Таких немного, как правило, это жители, которые сезонно проживают на участках.

«В ходе разговора с ними мы выясняем, что и газопровод в границах участка им тоже не особо нужен, потому что это налагает определенные обременения на использование близлежащей территории. Здесь мы газопроводы не строим. Мы этого не делаем только в тех случаях, когда сам житель говорит, мол, мне этого не требуется, я этого не хочу», — рассказал гендиректор АО «Мособлгаз».

Бывает, когда дом в процессе строительства, но жителю нужна газификация. В таком случае «Мособлгаз» тоже исходит из пожеланий жильца. Но по правилам дом должен быть зарегистрирован. Это вопрос безопасности, подчеркнул Баранов.

«Если дом не зарегистрирован, жителю уже сейчас нужно приступить к его регистрации. Сейчас в Московской области это очень легко сделать. Мы подведем газопровод к границам земельного участка и, как только житель его (дом) зарегистрирует, выполним тут же работы и на территории», — объяснил он.

Многие переживают, что они не смогут воспользоваться социальной газификацией, если домовладение не будет достроено до конца 2022 года, и потом им придется доплачивать за это. Но беспокоиться не нужно.

«Даже если вы планово закончите строить дом в 2023 году и зарегистрируете его, но ваше домовладение входит в границы населенного пункта, входящего в программу социальной газификации, мы точно так же придем, когда мы будете готовы, и ровно так же, как и другим жителям, выполним бесплатно подводку газа к границам вашего земельного участка», — пояснил Баранов.