«Мособлгаз» назвал причину возгорания газопровода в Мытищах

Газопровод в деревне Беляниново городского округа Мытищи был поврежден при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией. В результате произошло возгорание. Об этом «360» рассказали в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Работы не были согласованы с АО «Мособлгаз», на балансе которого находится газопровод.

В результате возгорания от газоснабжения были отключены 120 домовладений деревни Погорелки. Угрозы для жизни и здоровья жителей, находящихся в соседних населенных пунктах, нет, сообщили в пресс-службе «Мособлагаза».

Горение прекратилось в 09:03, сообщали ранее в подмосковном главке МЧС. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 29 человек и девять единиц техники, а также от АО «Мособлгаз» задействовали шесть бригад филиала «Север».

«В настоящий на момент на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы, по их окончании газоснабжение потребителей будет оперативно восстановлено», — сообщили в пресс-службе «Мособлгаза».

Утром 8 февраля стало известно о повреждении газопровода в деревне Беляниново в Мытищах, в результате которого начался пожар.