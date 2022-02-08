Газопровод загорелся в Мытищах

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту повреждения газопровода в районе деревни Беляниново в Мытищах. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что газопровод высокого давления был поврежден во время работ, которыми занималась коммерческая организация. Прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего. Также дадут оценку исполнению требований законодательства в сфере газоснабжения и техники безопасности.

В подмосковном главке МЧС рассказали «360», что в 07:17 поступило сообщение о возгорании в деревне Беляниново, которое заметили в поле за улицей Школьной.

«В поле проводится строительство объездной дороги. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается факельное горение в поле, факел высотой семь метров, угрозы строениям нет», — сообщили в МЧС.

Горение прекратилось в 09:03, добавили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 29 человек и девять единиц техники. Причина пожара выясняется.