«Мособлэнерго» повысит надежность электроснабжения 160 частных домов Одинцовского округа

АО «Мособлэнерго» повысит надежность электроснабжения 160 частных жилых домов Одинцовского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

«Министерством ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что в рамках программы капитального ремонта в 2021 году в поселке Лесной Городок, в деревне Солманово и в Дубках планируется проведение работ на воздушных линиях электропередачи 0,4 киловатта общей протяженностью два километра.

В пресс-службе уточнили, что линии отходят от трансформаторных подстанций ТП-410430, ТП-414160, ТП-410411, ТП-410481. Воздушные линии обеспечивают электроснабжением более 300 потребителей.

Помимо этого, в 2021 году «Мособлэнерго» планирует отремонтировать кабельные линии в селе Немчиновка Одинцовского городского округа.