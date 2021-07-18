«Мособлэнерго» отремонтирует кабельные линии в Немчиновке

В 2021 году «Мособлэнерго» планирует отремонтировать кабельные линии в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. Речь идет о переустройстве участков линий, общая протяженность которых составляет 640 метров.

КЛ-10 кВ питает трансформаторную подстанцию, к которой присоединено порядка 70 частных жилых домов Немчиновки и церковь. Кроме того, с ее помощью обеспечивают резервное питание торгово-развлекательного центра «Вегас Кунцево».

Работа на кабельных линиях пройдет в рамках программы капитального ремонта, которую каждый год проводит «Мособлэнерго», чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей.

«Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.