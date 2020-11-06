«Мособлэнерго» подготовило дополнительные мощности для больниц Подмосковья

«Бесперебойная работа энергосистемы особенно важна с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Энергетики обеспечивают учреждения здравоохранения дополнительными мощностями, а также разрабатывают меры по повышению надежности электроснабжения потребителей и снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Мособлэнерго» увеличило мощность до 654 киловатт для хирургического корпуса Коломенской центральной районной больницы. Также «Мособлэнерго» произвело реконструкцию распределительных устройств двух трансформаторных подстанций, что позволило добавить к уже существующей мощности 599 киловатт.

В результате проведенных работ общую мощность 552 киловатт получит центральная районная больница Ногинского округа, расположенная в Старой Купавне. Здесь была выполнена реконструкция трансформаторной подстанции № 913.

Для Раменской центральной больницы АО «Мособлэнерго» заменило трансформаторы с мощности 400 кВА на 630 кВА.

Также мощность до 350 киловатт увеличилась для химкинской поликлиники на улице Лавочкина. Ранее медицинское учреждение получало всего 100 киловатт.

Энергоснабжение в полном объеме начнет поступать в данные учреждения здравоохранения после того, как заявители выполнят со своей стороны все технические условия по присоединению к сетям компании.