Подмосковный Минздрав опроверг слухи об увольнении 47 врачей в Протвине

Минздрав Подмосковья опроверг информацию о сокращении 47 медиков в больнице Протвина. 5 ноября состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Московской области Ольги Гребневой, врио главы городского округа Протвино Сергея Кудряшова и главного врача Протвинской городской больницы Петра Латкина с коллективом медучреждения. Всем специалистам предложили альтернативные вакансии с сохранением заработной платы, без потери стажа и с учетом квалификации.

На встрече совместно с сотрудниками больницы обсудили вопросы по оптимизации работы медицинской организации. Акцент был сделан на том, что сокращение медицинских сотрудников категорически исключено.

Некоторые специалисты продолжат работу в других профильных отделениях после прохождения курса профессиональной переподготовки. Главврач добавил, что медицинская организация, напротив, заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов.

Ранее СМИ сообщали, что в Сети опубликовали приказ главного врача протвинской больницы о сокращении 47 штатных единиц. Жители города собирались писать жалобы в разные инстанции.