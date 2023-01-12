Подмосковье 12 января 2023, 18:38 «Мособлэнерго» отремонтировала более 300 км линий электропередачи в 2022 году

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Специалисты компании «Мособлэнерго» подвели итоги работы в 2022 году. За 12 месяцев был выполнен ремонт более 315 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, что на 20 километров больше предыдущего расчетного периода.

При ремонте энергетики меняют обычные провода на самонесущие изолирующие, что значительно повышает надежность работы электросети.

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Также энергетики «Мособлэнерго» отремонтировали 287 зданий и заменили оборудование 240 трансформаторных подстанций. Вдоль трасс воздушных линий вырубили кустарники и ветки на площади более 226 гектаров.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что сейчас «Мособлэнерго» составляет планы по капремонту электросетей на 2023 год.

12 января глава региона Андрей Воробьев побывал в Химках, где произошло несколько крупных аварий на теплосетях. Губернатор сообщил, что за три года на модернизацию объектов направят более 1,7 миллиарда рублей. По словам Александра Самарина, вскоре обновят состояние сетей и в других городских округах, где много жалоб от жителей по отоплению. Это Солнечногорск, Щелково, Чехов и не только.