Мособлдума согласовала назначение Стригунковой на должность первого зампреда

Мособлдума единогласно согласовала назначение Светланы Стригунковой на должность первого заместителя председателя правительства Московской области.

Кандидатуру Светланы Стригунковой на должность первого заместителя председателя правительства области выдвинул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. До этого назначения она была заместителем председателя правительства и министром здравоохранения региона.

Теперь вместо Стригунковой должность министра здравоохранения может занять Алексей Сапанюк — его кандидатуру тоже предложил Воробьев, и ее тоже должна одобрить или отвергнуть областная дума.

Глава Подмосковья выразил надежду, что Сапанюк и дальше будет улучшать работу команды.