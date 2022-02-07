Воробьев предложил назначить Стригункову первым зампредом правительства Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил кандидатуру Светланы Стригунковой на должность первого заместителя правительства области. Сейчас она — заместить председателя правительства и министр здравоохранения региона.

«Светлана Анатольевна Стригункова будет первым заместителем председателя правительства. Этот блок требует у нас усиления на министра. Светлана Анатольевна предлагает своего коллегу. Мы этот вопрос рассмотрим», — подчеркнул Воробьев.

Вместо Стригунковой министром здравоохранения может стать Алексей Сапанюк — его должность предложил губернатор. Его кандидатуру должна отвергнуть или одобрить Мособлдума.

«Очень надеюсь, что Алексей Иванович будет и дальше усиливать команду. Очевидно, что здрав у нас является отдельной большой темой — очень востребованной, сложной. Прошу вас профессионально к этому относиться и дальше», — сказал Андрей Воробьев.