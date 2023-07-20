Подмосковье 20 июля 2023, 09:00 Мособлдума согласовала кандидатуру министра транспорта Подмосковья Гержика на должность зампреда правительства региона Мособлдума

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Мособлдума согласовала кандидатуру министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика на должность заместителя председателя регионального правительства. Об этом приняли решение на 60-м заседании парламента, выдвижение Гержика инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Благодарю за оказанное доверие, буду работать на благо Московской области», — сказал министр.

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По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня в регионе реализовывают такие крупные проекты дорожного строительства, как трасса М-12 Москва — Казань, реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах и участка Каширского шоссе. Все работы требуют пристального внимания властей.

«Наши жители в своих наказах неоднократно просили об обновлении автобусов. Мы выделили средства в бюджете на этот год, чтобы закупить более 1,3 тысячи новых автобусов. Этот вопрос прошу держать Алексея Дмитриевича на контроле. Также особое внимание прошу уделить дальнейшему развитию безопасности дорожного движения», — добавил спикер.

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