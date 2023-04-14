Подмосковье 14 апреля 2023, 10:43 Мособлдума рассказала о планах по благоустройству Подмосковья в 2023 году

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В 2023 году в Подмосковье запланировано благоустройство 13 парков, 18 скверов, семи набережных и пяти лесопарков. Кроме того, в 40 округах появятся новые игровые площадки.

В России 15 апреля начнется онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Жители Московской области смогут выбрать, какие именно локации их города преобразятся в первую очередь. Голосование пройдет на сайте.

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«Опрос позволит нашим жителям высказать свое мнение и понять, какие объекты требуют первоочередного внимания. Чистые, ухоженные дворы, безопасные и удобные детские площадки, красивые и комфортные для пребывания парки, приспособленные для долгих прогулок и активного отдыха лесопарки, — все это должно быть в Подмосковье», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С 2013 года в регионе действует программа по установке детских площадок. За это время было установлено более 1,4 тысячи игровых комплексов.

«На эти цели предусмотрено финансирование в размере чуть больше миллиарда рублей: 305,5 миллиона рублей — из бюджета Московской области, 712,9 миллиона рублей — из бюджета органов местного самоуправления», — добавил Брынцалов.

С перечнем адресов, где в этом году появятся новые детские площадки, можно ознакомиться на сайте Министерства благоустройства Московской области.

Почти 40% территории Подмосковья занимают леса. С 2021 года в Московской области действует программа «Парки в лесу». Благодаря ей стали появляться лесопарки с комфортными прогулочными зонами, но при этом с минимальным вмешательством в окружающую среду.

В этом году лесопарки откроются в Ленинском округе, во Фрязине, в Подольске, в Люберцах и в Истре. Кроме того, благоустройство коснется 13 подмосковных парков. Отмечается, что за три года посещаемость парков в Московской области увеличилась в четыре раза.

В Мособлдуме подчеркнули, что в программу по благоустройству на 2023 год вошли все набережные региона. На эти цели выделили почти 980 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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