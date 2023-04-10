Важное 10 апреля 2023, 12:22 Андрей Воробьев: традиционный субботник пройдет 22 апреля в Подмосковье Губернатор Подмосковья анонсировал субботник 22 апреля

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Традиционный субботник в Подмосковье состоится 22 апреля, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате. Все желающие смогут принять участие в уборке дворов, скверов и парков.

По словам губернатора, прошлой зимой было около 90 «переходов температуры через 0». Нестабильные погодные условия добавили задач по уборке с приходом весны.

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«И зима снежная была. Всегда какие-то вызовы: то сильно холодно, то тепло, то много снега, то мало. Дело в том, что все наши службы должны быть мобилизованы и отвечать запросам, требованиям, справедливым требованиям жителей по наведению порядка», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор поручил профильным службам и главам городских округов проследить за качеством уборки и подготовки к теплому сезону.

Мы понимаем, что в каждый сезон очень важно привести нашу большую территорию в порядок. Наши города, населенные пункты, дороги. Андрей Воробьев

Традиционно в Московской области составляют рейтинги городских округов по разным направлениям, и один из них связан с чистотой, порядком. Некоторые муниципалитеты — в зеленой зоне рейтинга, то есть преуспевают, но есть и те, которые попадают в красную.

«Я все-таки еще раз хочу попросить тех, кто или плохо слышит, или устал, или что-то не получается, все-таки мобилизоваться, потому что вы можете к себе относиться как угодно, но к вверенному участку работ мы все должны относиться добросовестно», — сказал губернатор, обратившись к главам городских округов.

Он поблагодарил тех, кто добросовестно относится к поставленным задачам.

«Мы 22 апреля объявили уже такой традиционный официальный субботник. Очень надеемся, что он будет, как и прежде, праздником — таким приятным событием, когда жители во дворе или на других участках, в скверах по желанию могут принять участие», — заключил Андрей Воробьев.

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