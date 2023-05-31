Подмосковье 31 мая 2023, 16:41 Мособлдума рассказала о доступной в Подмосковье помощи зависимым от никотина жителям

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал о доступной помощи для зависимых от никотина людей. В прошлом году к психиатрам-онкологам обратились 11,3 тысячи жителей Московской области, в том числе более четырех тысяч — по отказу от курения.

«В Подмосковье оказывают помощь страдающим от никотиновой зависимости в 22 кабинетах по отказу от табака и никотина и 28 центрах здоровья для взрослых. Кроме того, 153 врача-психиатра-нарколога осуществляют амбулаторный прием таких пациентов в 57 наркологических кабинетах медицинских организаций», — сообщил Голубев.

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Прием в таких кабинетах бесплатный — по полису ОМС. Также в регионе ежегодно проводят тестирование на никотин для подростков. В 2022 году процедуру прошли почти 60 тысяч школьников. Из низ никотиновой зависимостью страдали 18%.

Также в Подмосковье реализуется программа «Укрепление общественного здоровья до 2024 года». В ее рамках проводят массовые акции по пропаганде ЗОЖ, семинары с медиками, информирование населения о вреде курения.

В кабинет по отказу от табака можно обратиться, предварительно записавшись через портал госуслуг или позвонив в колл-центр по номеру: +7 (800) 550-50-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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