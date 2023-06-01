01 июня 2023, 14:33
Мособлдума продлила действие льгот по налогу на прибыль организаций до 2025 года
Московская областная дума продлила действие льгот по налогу на прибыль организаций до 1 января 2025 года. Ранее они действовали до 1 января 2024 года.
В Подмосковье льготами пользуются 78 компаний. Это железнодорожные перевозчики, для которых снизили ставку налога до 4,5%, народно-художественные промыслы — до 4%, участники инвестиционных и специнвестиционных проектов — до 4,5%, организации, которые купили деловой центр или другие помещения, — также до 4,5%.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, это особенно важно сейчас — в условиях санкций.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
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