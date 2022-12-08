Подмосковье 08 декабря 2022, 19:25 Мособлдума определила мероприятия на 2023 год с учетом наказов жителей Пресс-служба Мособлдумы

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Мособлдума в ходе 40-го заседания приняла закон, утверждающий перечень из 325 мероприятий в рамках наказов жителей на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , перечень мероприятий был подготовлен из обращений депутатов, которые основаны на собранных наказах жителей. Мероприятия будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, на них будет выделено более 229 миллионов рублей.

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Игорь Брынцалов уточнил, что большая часть средств — более 143 миллионов рублей — будет направлена на социальную сферу.

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«Средства будут направлены на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации, закупку оборудования и ремонт соцучреждений. Кроме этого, 76 миллионов планируется направить на мероприятия в сфере здравоохранения. Это покупка медицинского оборудования и изделий, благоустройство зданий и территорий больниц», — сообщил Игорь Брынцалов.

Ранее стало известно, что Мособлдума приняла законопроект о дополнительном финансировании регионального Фонда медстрахования.

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