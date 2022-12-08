Подмосковье 08 декабря 2022, 19:08 Мособлдума решила направить допсредства на реабилитацию пациентов с ковидом Викимедиа

Читать 360tv в

Мособлдума приняла законопроект о дополнительном финансировании регионального Фонда медстрахования. Средства направят на лечение и реабилитацию пациентов с COVID-19.

«Региональный фонд обязательного медицинского страхования дополнительно получит 1,8 миллиарда рублей на оплату лечения застрахованных по ОМС жителей Подмосковья с заболеванием COVID-19 в рамках реализации Московской областной программы ОМС», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Реклама

Он добавил, что дополнительные средства будут направлены на финансирование медпомощи в других субъектах гражданам, которые застрахованы по ОМС в Подмосковье.

Реклама

Ранее сообщалось, что закон о штрафах за продажу подросткам газосодержащих товаров приняли в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».