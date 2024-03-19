Подмосковье 19 марта 2024, 16:52 Мособлдума напомнила о мерах социальной поддержки предпенсионеров Медиасток.рф

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С 12 марта в России изменился порядок назначения досрочной пенсии для предпенсионеров — теперь их будут уведомлять о возможности получения выплат через портал госуслуг или по электронной почте. В Мособлдуме напомнили, какие меры социальной поддержки действуют для этой категории жителей в регионе.

«Для жителей предпенсионного возраста в Подмосковье действуют такие меры поддержки, как бесплатный проезд на транспорте, компенсации за жилое помещение и капремонт, путевки в санаторий, изготовление и ремонт зубных протезов и другие. Все эти льготы продлены на 2024 год», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Сейчас мерами поддержки для предпенсионеров пользуются более 176 тысяч жителей Подмосковья. Теперь они смогут оформить пенсию на два года раньше наступления срока, если выполняется ряд условий. Например, у центра занятости нет возможности трудоустроить гражданина, при этом у него есть достаточный стаж и необходимое количество пенсионных баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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