Подмосковье 08 апреля 2024, 19:31 Мособлдума наградила главврача онкодиспансера Балашихи за содействие в проведении выборов президента Московский областной онкологический диспансер

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Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов удостоен почетной грамоты за содействие в организации и проведении выборов президента. Награду вручили представители Московской областной думы.

Владимир Асташов рассказал, что в онкодиспансере работал временный участок, где каждый мог проголосовать за будущего президента страны.

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«Для этого необходимо было предварительно подать заявление и сделать свой выбор в назначенный день», — отметил Владимир Асташов.

Всего на президентских выборах, которые прошли в прошлом месяце, в Балашихе работало 187 избирательных комиссий, три из которых были временными. Местные жители на протяжении нескольких дней могли посетить участки, чтобы проголосовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Московской области.

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