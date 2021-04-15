Мособлдума и прокуратура Подмосковья договорились о сотрудничестве

Московская областная дума и прокуратура Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве сроком на год. В дальнейшем его можно будет продлить.

Такое соглашение заключили на 144-м заседании Мособлдумы. Теперь стороны будут тесно взаимодействовать по нескольким направлениям.

Они смогут не только обмениваться внутренней информацией, но и создавать рабочие группы, проводить общие программы. Это отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для нас, депутатов областного парламента, приоритетной задачей остается повышение качества принимаемых законов Игорь Брынцалов.

Уточняется, что за VI созыв парламент принял около 20 законов, которые были внесены прокурором. В будущем акцент сделают на поддержке многодетных семей, детей-сирот, безопасности в социальных объектах и питании в школах.

«Сегодня совместных решений требует и вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. Нам нужна единая взвешенная позиция», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Также на заседании стало известно, что в Подмосковье упростят аренду земли для рекультивации карьеров.