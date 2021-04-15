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    15 апреля 2021, 15:54

    Аренду земли для рекультивации карьеров упростят в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Арендовать землю для рекультивации карьеров можно будет без торгов в Подмосковье. Закон приняли на 144-м заседании Мособлдумы.

    Аренду земли для рекультивации карьеров упростят в Подмосковье

    Перемены помогут ускорить рекультивацию карьеров, а значит, быстрее вовлекать земли в хозяйственный оборот. Это отметила председатель комитета по экологии Алла Полякова.

    Уточняется, что цель закона — восстановить земли, нарушенные добычей полезных ископаемых.

    Об этом рассказал зампред областного правительства, министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. В регионе, по его словам, будут передавать государственные или муниципальные земли в аренду без торгов, если это требуется для рекультивации карьеров.