Аренду земли для рекультивации карьеров упростят в Подмосковье

Арендовать землю для рекультивации карьеров можно будет без торгов в Подмосковье. Закон приняли на 144-м заседании Мособлдумы.

Перемены помогут ускорить рекультивацию карьеров, а значит, быстрее вовлекать земли в хозяйственный оборот. Это отметила председатель комитета по экологии Алла Полякова.

Уточняется, что цель закона — восстановить земли, нарушенные добычей полезных ископаемых.

Об этом рассказал зампред областного правительства, министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. В регионе, по его словам, будут передавать государственные или муниципальные земли в аренду без торгов, если это требуется для рекультивации карьеров.