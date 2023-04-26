Подмосковье 26 апреля 2023, 11:07 Мособлдума: 10 тысяч подвергшихся радиации жителей Подмосковья получают меры поддержки

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Около 10 тысяч жителей Подмосковья, подвергшихся радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки. Это материальная помощь, налоговые льготы и бесплатный проезд.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечают 26 апреля. Его посвятили событиям на Чернобыльской АЭС, где произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что эти события оставили глубокий след в истории страны и затронули жизни многих людей.

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«Мы не забываем о тех, кто подвергся воздействию радиации, это порядка 10 тыс. жителей Подмосковья. Для них в Московской области действует целый ряд мер поддержки. Это и материальная помощь, и налоговые льготы, и бесплатный проезд», — сказал он.

Брынцалов поблагодарил тех, кто участвовал в ликвидации аварии.

«Мы должны сохранить память об этой страшной катастрофе, чтобы обеспечить безопасное и здоровое будущее для всех жителей нашей страны», — добавил он.

Пострадавшие получают как федеральные, так и региональные меры поддержки. Это улучшение жилищных условий, путевки в санатории, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и аренды жилья, ежемесячные выплаты и другие. Для их оформления нужно обратиться в МФЦ или подразделение Минсоцзащиты.

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