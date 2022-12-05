Подмосковье 05 декабря 2022, 13:23 Московское областное БТИ провело свыше 15 тысяч кадастровых работ с начала года

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Сотрудники Московского областного БТИ провели свыше 15 тысяч кадастровых работ с начала года. Они составили около 11 тысяч технических и четырех тысяч межевых планов, а также более 400 актов обследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадастровые работы выполняют на участках и сооружениях, которые подлежат кадастровому учету. По итогам создают необходимую документацию.

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Технический план содержит основные характеристики объекта. Его составляют на здания, сооружения, недострои, помещения и парковочные места.

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Межевой план участка содержит информацию об участке — его площади, расположении, форме и адресе.

Акт обследования — это исходный документ со сведениями о состоянии объекта. Его делают для принятия проектных решений по разным видам работ — реконструкции, капитальном ремонте, сносе и другим.

Заказать документы можно на официальном сайте МОБТИ или в ближайшем территориальном отделении.

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