Московское областное БТИ перевело в цифровой вид 1,5 миллиона документов из архива | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 14:45 Московское областное БТИ перевело в цифровой вид 1,5 миллиона документов из архива

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Около 1,5 миллиона инвентарных дел МОБТИ перевели в электронный вид. Учреждение в Можайске посетила его глава Елена Казимир. Она сообщила, что ведомство планирует оцифровать все документы.

В архиве ведомства хранят учетно-техническую, оценочную и правоустанавливающую документацию недвижимости Подмосковья. Учреждение работает с 1927 года и содержит около четырех миллионов дел.

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Елена Казимир отметила, что архивные документы необходимы для решения споров и судебных разбирательств.

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«В случае судебных разбирательств, решений споров или банальной потери документов клиент сможет обратиться в бюро технической инвентаризации и гарантированно получить архивную документацию. Частные предприятия похвастаться этим не могут», — отметила она.

Архив состоит из двух корпусов, один из которых содержит свыше 700 тысяч бумаг, а второй — порядка 800 тысяч. Ведомство активно проводит оцифровку документов и планирует перевести в «цифру» их все.

Получить копию документов жители Подмосковья могут на официальном сайте МОБТИ или в территориальном отделении ведомства. Вопрос можно задать в колл-центре 8(498)568-88-88.