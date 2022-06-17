Московский областной театр показал спектакль «Саня, Ваня, с ними…» под открытым небом в Ногинске

Спектакль «Саня, Ваня, с ними…» показали в open-air формате в Ногинске. Труппа Московского областного театра перенесла зрителей в уральскую деревню.

Герои спектакля устроили перфоманс: рубили дрова, пели песни под аккордеон, делились с гостями целебными травами. Натуральный реквизит, подмостки из деревянных настилов помогают зрителю полностью погрузиться в действие. Художественный руководитель театра Михаил Чумаченко поделился впечатлениями.

«Я впервые увидел такой открытый вариант хода у театра советской армии в 1991 году, а как открытое пространство соединяется с русским человеком, не мне вам рассказывать. Мне кажется, что, когда мы находимся в пространстве нормальной жизни, должны возникать очень простые вещи: дерево, огонь картошка», — рассказал Чумаченко.

Коррективы в сценарий может внести погода. Это делает спектакль непредсказуемым, делится актриса Екатерина Потапова.

«На улице надо каким-то образом объединиться с природой, с этими чайками, с этим небом. Это сложно для многих. Для меня сложно. К сцене как-то привыкаешь, а тут настолько важно расслабиться», — рассказывает актриса.

Автобиографичный сюжет пьесы написал автор «Любовь и Голуби!» Владимир Гуркин. Оценить постановку зрители смогут до 23 июня.

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