Подмосковье 18 мая 2023, 11:46 Московский областной чемпионат по стоклеточным шашкам прошел в Щелкове

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Московский областной чемпионат по стоклеточным шашкам прошел на территории усадьбы Гребнево в Щелкове. Участие в нем приняли более 60 спортсменов из восьми городов Подмосковья.

Турнир проходил по швейцарской системе — победители играют с победителями, а проигравшие с проигравшими. Таким образом, после семи этапов, определилась тройка победителей и 24 призера.

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«Щелково сейчас имеет одно из первых мест по шашкам в Московской области. Здесь очень много спорстменов, тренеров, гросмейстеров, ребят, которые занимаются шашками», — отметил президент подмосковной Федерации шашек, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

Среди участников чемпионата — призеры и победители всероссийских соревнований и первенств, а также целые династии профессиональных игроков в шашки.

Все желающие могли помериться силами с действующим чемпионом мира по шашкам, гроссмейстером Николаем Макаровым. Он одновременно играл с несколькими противниками.

Первое место в командном зачете выиграли спортсмены из Щелкова. По итогам чемпионата все участники получили памятные грамоты. Призеры и победители — медали и грамоты от правительства Московской области, а также памятные призы от Федерации шашек Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается спортивная инфраструктура.

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