Подмосковье 30 мая 2023, 12:35 Московский Губернский театр впервые покажет благотворительный спектакль для детей с нарушениями слуха Московский Губернский театр

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Спектакль «Книга джунглей. Маугли» с субтитрами для слабослышащих детей впервые покажут в Московском Губернском театре 1 июня. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В День защиты детей знаменитую сказку Киплинга в исполнении актеров Губернского театра смогут посмотреть более 700 детей из Москвы и Подмосковья. Среди них будут 16 ребят с нарушениями слуха — для них представление пройдет в сопровождении субтитров. Это еще один важный шаг к тому, чтобы стать театром, доступным для всех.

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Следующим спектаклем для людей с ограниченными возможностями слуха станет постановка Сергея Безрукова «Вишневый сад». Субтитры к нему планируется запустить в следующем сезоне.

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