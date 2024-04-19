Подмосковье 19 апреля 2024, 19:57 Московский бульвар в Балашихе благоустроят весной-2024 Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Работы по благоустройству проводятся в микрорайоне Новый Свет в Балашихе. Идет уборка дворовых территорий и Сквера ветеранов.

Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян вместе с сотрудниками управляющей компании осмотрели территории в микрорайоне Новый Свет. Особое внимание уделили Московскому бульвару. Здесь убрали листву и мусор. Когда установится хорошая погода, специалисты займутся озеленением: высадят цветы. А также покрасят скамейки.

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Внимание инспекции привлекли грязные фонари, задачу по их помывке передадут ответственной организации.

Также комиссия провели качество уборки на улицах Звездная и Солнечная.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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