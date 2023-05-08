Подмосковье 08 мая 2023, 19:05 Порядка 200 подмосковных учреждений приняло участие во Всероссийском кинопроекте «Герои войны — герои спорта» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Более 200 организаций из Московской области присоединились к Всероссийскому патриотическому кинопроекту «Герои войны — герои спорта», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Программа проходит в рамках направления «Фестиваль спортивного кино» федерального партийного проекта «Детский спорт».

«Московская область присоединилась к патриотическому проекту „Герои войны — герои спорта“. Кинопоказы проводятся по инициативе партии „Единая Россия“. В период с 27 апреля по 15 мая на площадках общеобразовательных и спортивных школ, досуговых центров, открытых кинотеатров и парков в 36 городских округах проводятся бесплатные показы фильмов о спортсменах — героях войны. Также запланировано проведение встреч с прославленными спортсменами и тренерами», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Организаторы представят зрителям шесть фильмов, посвященных спорту во времена ВОВ: «Анатолий Зимин. Учитель бега», «С мячом в Британию», «Любовь под грифом „секретно“», «Король ринга. Николай Королев», «Блокадный футбол», и «Одиннадцать молчаливых мужчин». Эти киноленты являются номинантами и лауреатами международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski.

Всего в проекте задействовали более пяти тысяч организаций и учреждений по всей России. В Московской области программа пройдет в Зарайске, Серпухова, Наро-Фоминске, Химках, Талдоме, Люберцах, Мытищах и других округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акция «Лес Победы» пройдет 13 мая.

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