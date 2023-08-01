Подмосковье 01 августа 2023, 11:23 Московская область поможет восстановить дома и социальные объекты в Макеевке младший сотрудник

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Подмосковные специалисты начали восстанавливать дома и социальные объекты в Макеевке под Донецком. Первоочередная задача — ремонт поврежденных обстрелами ВСУ крыш.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что за подведомственными организациями закрепили около 40 зданий, среди которых жилые дома и социально значимые учреждения. В первую очередь ремонты начнут в Червоногвардейском районе Макеевки.

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«Материал для закрытия теплового контура домов уже заказан. С середины этой недели начнем активные работы по установке новых окон и ремонту кровель. Сейчас проводится благоустройство придомовых территорий и очистка чердачных помещений от мусора», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что в Макеевке предстоит восстановить 330 объектов. Завершить работы планируется до конца сентября.

«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию „Техстрой“. Они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — добавил Пушилин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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