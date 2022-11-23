Подмосковье 23 ноября 2022, 18:31 Мощности овощехранилищ в Подмосковье увеличили на 23 тысячи тонн с начала года

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Объем хранилищ для картофеля и других овощей увеличили в Подмосковье на 23 тысячи тонн. Это стало возможным благодаря строительству новых и реконструкции существующих объектов.

В 2022 году была проделала серьезная работа по увеличению объемов хранилищ для овощей в регионе. Построен резервуар в Егорьевске на четыре тысячи тонн, реконструирован склад семенного картофеля в Дмитрове на 3,8 тысячи тонн. Новые склады появились в Луховицах (на 12 тысяч тонн) и Талдоме (на три тысячи тонн). Сейчас общая сеть объектов сельского хозяйства способна сохранять картофель, свеклу, морковь, капусту и другие овощи в объеме 550 тысяч тонн.

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«На сопровождении Минсельхозпрода Подмосковья находится 21 проект по строительству и реконструкции овощехранилищ общей площадью 188 тысяч квадратных метров. В 2023 году планируется увеличение мощностей еще на 95 тысяч тонн», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В этом году аграрии региона собрали рекордные урожаи. Этому способствовало эффективное ведение бизнеса, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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