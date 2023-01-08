Подмосковье 08 января 2023, 19:40 Мощи Николая Чудотворца привезли в Георгиевский храм Дедовска в канун Рождества

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В Георгиевском храме Дедовска прихожане могли приложиться к мощам Николая Чудотворца накануне Рождества. Ковчег с частицей мощей выставили в храме сразу после Нового года, сообщили в пресс-службе администрации Истринского округа.

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В храме три раза в день со второго по шестое января совершали молебны с акафистом святому Николаю.

В пресс-службе напомнили, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых в России святых. Ему молятся о здоровье, благополучии и легкой дороге.

Приложиться к мощам пришло большое количество жителей, все дни богослужений храм был полон.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.

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