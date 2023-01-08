08 января 2023, 19:40
Мощи Николая Чудотворца привезли в Георгиевский храм Дедовска в канун Рождества
В Георгиевском храме Дедовска прихожане могли приложиться к мощам Николая Чудотворца накануне Рождества. Ковчег с частицей мощей выставили в храме сразу после Нового года, сообщили в пресс-службе администрации Истринского округа.
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В храме три раза в день со второго по шестое января совершали молебны с акафистом святому Николаю.
В пресс-службе напомнили, что Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых в России святых. Ему молятся о здоровье, благополучии и легкой дороге.
Приложиться к мощам пришло большое количество жителей, все дни богослужений храм был полон.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Рождеством.
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