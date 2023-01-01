Подмосковье 01 января 2023, 19:10 Морозы до -27 градусов настигнут жителей Подмосковья в первую неделю года

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Гидрометцентр России сообщил, что на первой неделе 2023 года Московскую область могут настигнуть морозы до -27 градусов.

Похолодание ожидается с 4 января. Днем столбики термометра опустятся до -4 градусов, пройдет снег. Еще немного похолодает 5 января — до -8 градусов. С 6 числа температура начнет падать сильнее, ожидается снегопад. Ночью температура достигнет -20 градусов.

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Выходные будут солнечными и морозными. В ночь на Рождество температура может опуститься до -27 градусов.

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Ранее в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности на фоне гололедицы.

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