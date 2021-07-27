Монтажные работы по газификации домов в Подмосковье начнутся в августе

В августе 2021 года «Мособлгаз» начнет строительно-монтажные работы в 310 населенных пунктах Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго, газом смогут пользоваться жители 39 городских округов.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в ведомство подано уже более 40 тысяч заявок. Газ провели в 400 домовладений, пользоваться им могут свыше 1200 жителей. Подключение проходит в рамках президентской программы «Социальная газификация». Все хозяйства, которые под нее попадают, подключат к ресурсам к концу 2022 года.

В рамках программы газ подводят бесплатно к границам земельных участков. Чтобы провести ресурс в дом или квартиру, нужно заключить договор с «Мособлгазом». Специалисты грамотно и безопасно установят газовое оборудование в помещении.

Ранее в Минэнерго Московской области установили предельные цены, которые жители могут платить за обслуживание оборудования в месяц. Стоимость ремонта прописана отдельно для владельцев газовых плит, колонок, водонагревателей и котлов. За тем, чтобы максимальная стоимость не была превышена, ведомство обещает жестко следить.