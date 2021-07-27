Цены на техобслуживание газового оборудования утвердили в Подмосковье

В Московской области утвердили новый порядок заключения договоров о техобслуживании и ремонте газового оборудования в многоквартирных домах, а также установили предельную стоимость услуг. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для жителей, которые используют дома только газовую плиту, техобслуживание должно обходиться не дороже 81,3 рубля в месяц. А для жильцов, которые пользуются только водонагревателем, стоимость не должна превышать 153,6 рубля в месяц.

Техобслуживание газового котла мощностью до 30 киловатт выйдет не дороже 195,57 рубля в месяц. В случае, если используется и газовая плита, и водонагреватель, стоимость обслуживания не должна превышать 223,17 рубля. Жильцы, у которых есть газовый котел мощностью до 30 киловатт и водонагреватель, будут платить максимум 331,7 рубля. А для жителей, которые используют и котел, и нагреватель, и плиту, ежемесячная стоимость обслуживания не превысит 408,96 рубля.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что власти будут жестко контролировать соблюдение ценовой политики.

В Московской области на сегодняшний день более 1,9 миллиона квартир оборудованы газовыми плитами, водонагревателями, колонками и котлами.

В Минэнерго также сообщили, что в жители будут платить за техобслуживание только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.

«Только после этого жители ежемесячно равными долями будут платить за оказанную услугу. Если к вам не пришли — вы платить не будете», — сказал Самарин.

Жителям Подмосковья напомнили, что газовое оборудование в квартире нужно поддерживать в надлежащем состоянии. Для этого собственникам лично или через УК нужно заключить договор на техобслуживание с одной из специализированных организаций, включенных в реестр Минэнерго.