03 августа 2023, 14:51
Монтаж новой станции обезжелезивания воды начали в микрорайоне Заря в Балашихе
Более 30 тысяч жителей микрорайона Заря и деревни Федурново обеспечат чистой водой. Сейчас там устанавливают станцию обезжелезивания и умягчения воды.
Станция обезжелезивания на водозаборном узле была старого образца. Начали модернизацию благодаря госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
«Всего за пять лет мы обновили почти 16,5 километров водопроводных сетей и 14 водозаборных узлов, за счет чего обеспечили чистой водой более 300 тысяч жителей. И мы продолжаем эту работу», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Уже несколько лет в округе реализуется еще одна программа «Чистая вода». В рамках нее реконструируют водозаборные узлы и ремонтируют водопроводные сети. Так, более 17 тысяч жителей микрорайона Павлино получили доступ к московской системе водоснабжения осенью 2022 года. Также после модернизации водозаборного узла качество воды улучшилось в микрорайоне Сакраменто.
Сейчас проводится третий этап перекладки водоводов в районе Носовихинского шоссе и Пионерской улицы в Железнодорожном. Работы выполняются за счет регионального и муниципального бюджетов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы, которая затронет 2,5 миллиона человек.
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ЖКХ
Сергей Юров
Балашиха
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